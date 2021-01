Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE PAOLO CERICOLA – La gara tra Genoa e Lazio, valida per la 15^ giornata di Serie A, si è conclusa sul risultato di 1-1. A segno Ciro Immobile e Mattia Destro. Queste le pagelle del nostro direttore, Paolo Cericola.

Genoa-Lazio, le pagelle di Paolo Cericola

Reina 6 – Mai impegnato seriamente. Fa in maniera sicura la normale amministrazione. Destro lo batte senza possibilità di intervento

Patric 6 – Ci mette tanta grinta, si danna l’anima anche in maniera poco ordinata ma sempre con tanto cuore. Inzaghi lo toglie nell’intervallo perché ammonito.

Acerbi 6,5 – Rientra dopo lo stop infortunio dando tanta sicurezza a tutto il reparto. Destro e compagni non arrivano mai in modo pericoloso ad insidiare Reina. Bravissimo nella ripresa in una chiusura decisiva

Radu 6 – La sosta lo ha riconsegnato al meglio. Attento in chiusura e molto pericoloso in spinta offensiva. Sfiora anche la rete

Lazzari 5,5 – Nel primo tempo spinta e velocità, nella ripresa si spegne lentamente.

Milinkovic 6,5 – Solita grande prestazione di sostanza e qualità. Zapata gli frana addosso portando al rigore del vantaggio.

Leiva 5,5 – Sbaglia qualche appoggio di troppo ad inizio gara, soffre troppo la velocità del centrocampo genoano. Saltato con troppa facilità sul pari di Destro. Ammonito era diffidato salterà la

Fiorentina

Luis Alberto 6 – Mai in affanno anche quando il Genoa ci mette tanto vigore fisico. Peccato pecchi di altruismo in alcune occasioni, il campo non lo aiuta.

Marusic 6 – Spinge poco ma chiude con decisione. Ha poche occasioni per farsi vedere in avanti.

Caicedo 6 – Quante botte prende. Il Genoa lo bersaglia, lui sempre ordinato nel far salire la squadra, boa importante in avanti

Immobile 6,5 – Piola è sempre più vicino, 140 realizzati ne mancano solo 19. Fa tanto movimento con la sua solita pericolosità.

Inzaghi 5,5 – Sceglie l’11 migliore, Luis Felipe non è al meglio solo nella ripresa. Deve vincere ma rimedia l’ennesimo pari. La zona champions si allontana sempre più.

Luiz Felipe 5,5 – Un solo allenamento sulle spalle e si vede. Destro lo brucia sul pari di casa, bravo poi a chiudere alcune occasioni avversarie.

