LAZIO PRESENZE INZAGHI – Impegni ravvicinati, con campionato ed Europa League da disputare, hanno obbligato Simone Inzaghi al turnover, cercando di impiegare tutti i giocatori della rosa a disposizione. L’unico ad aver fatto filotto, con 9 presenze su 9, 810′ minuti sul campo, è Thomas Strakosha. Il portiere biancoceleste domina la classifica degli “stakanovisti”, ma scopriamo chi c’è dietro di lui.

I numeri

Sul secondo gradino degli intoccabili troviamo Francesco Acerbi, 790 minuti per il leader della difesa, i 20 minuti che non gli permettono di fare bottino pieno sono quelli precauzionali di Marassi in vista del derby. Sulla linea mediana spicca Luis Alberto con 642′. “Magic Luis” è il centrocampista con più gettoni in questo avvio stagionale. Nel parco attaccanti è Correa a stare avanti, anche se di soli 7′, su Immobile (614′ contro 607′).

Classifica delle presenze

Portieri: Strakosha 810′ minuti (100%); Guerrieri e Proto: 0 minuti;

Difensori: Acerbi – 790′ (97,5%); Radu – 540′ (66,6%); Luiz Felipe – 461′ (56,9%); Bastos – 339′ (41,8%); Vavro – 242′ (29,8%); Patric – 48′ (5,9%); Silva e Armini: 0 minuti;

Centrocampisti: Luis Alberto – 642′ (79,2%); Milinkovic – 625′ (77,1%); Lulic – 605′ (74,6%); Lazzari – 515′ (63,5%); Lucas Leiva – 496′ (61,2%); Parolo – 440′ (54,3%); Marusic – 295′ (36,4%); Jony – 205′ (25,3%); Berisha – 137′ (16,9%); Cataldi – 89′ (10,9%); Lukaku: 0 minuti;

Attaccanti: Correa – 614′ (75,8); Immobile – 607′ (74,9%); Caicedo – 366′ (45,1%); Adekanye – 14′ (1,7%).