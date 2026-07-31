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Least Squares cita Alfieri e attacca Lotito: ecco cosa ha scritto
Least Squares, noto esperto di economia, in un tweet apparso sulla sua pagina X, ha citato una frasi di Alfieri per attaccare il presidente Lotito e sostenere la protesta dei tifosi della Lazio: ecco le sue parole.
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La citazione di Alfieri di Least Squares e l’attacco a Lotito
“Alfieri scrisse pure: Quanto più reo e scellerato è il tiranno, quanto più oltre spinge manifestamente l’abuso dell’abusiva sua illimitata autorità; tanto più lascia egli luogo a sperare che la moltitudine finalmente si risenta, e che ascolti ed intenda e s’infiammi del vero.”
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