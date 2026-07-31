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Least Squares cita Alfieri e attacca Lotito: ecco cosa ha scritto

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1 ora ago

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Least Squares attacco Lotito Alfieri social

Least Squares, noto esperto di economia, in un tweet apparso sulla sua pagina X, ha citato una frasi di Alfieri per attaccare il presidente Lotito e sostenere la protesta dei tifosi della Lazio: ecco le sue parole.

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La citazione di Alfieri di Least Squares e l’attacco a Lotito

“Alfieri scrisse pure: Quanto più reo e scellerato è il tiranno, quanto più oltre spinge manifestamente l’abuso dell’abusiva sua illimitata autorità; tanto più lascia egli luogo a sperare che la moltitudine finalmente si risenta, e che ascolti ed intenda e s’infiammi del vero.”

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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