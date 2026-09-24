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Least Squares: “Approfondimenti sul bilancio, la Lazio chiude con una perdita di 10 mln”
Least Squares, noto economista e tifoso della Lazio, su X ha analizzato il bilancio del club biancoceleste chiuso al 30 giugno 2026: ecco cosa ha detto.
Leggi anche: Lotito sul commissariamento della FIGC: “Non ne parlo”
L’analisi di Least Squares sul bilancio 2025-2026 della Lazio
“La Lazio chiude il bilancio 2025/26 con una perdita di 10 mln €, dimezzando il rosso del primo semestre. A tal fine hanno contribuito, come atteso, le plusvalenze di gennaio e, probabilmente, anche la transazione con IMG. Approfondimenti dopo la pubblicazione del bilancio”.
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