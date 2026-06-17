NOTIZIE
LeastSquares: “Lotito-Reggina? Situazione molto diversa dalla Salernitana, ecco perché”
LeastSquares, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina X, ha voluto chiarire che qualora Lotito comprasse la Reggina, il “modello sinergia” che ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana sarebbe assolutamente irrealizzabile.
Leggi anche: Si accende il calciomercato della Lazio, in arrivo un colpo dal Real Madrid
LeastSquares sull’eventuale acquisto della Reggina da parte di Lotito
“Con le norme attualmente in vigore, qualora dovesse rilevare la Reggina, Lotito non avrebbe alcuna possibilità di replicare il “modello di sinergia” (chiamiamolo così) che in passato ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Romagnoli in Qatar: a breve l’ufficialità!
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas – Bournemouth: scaduto il riscatto, il portiere torna a Formello
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio, si abbassa la clausola rescissoria di Arnau Martinez: il punto
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Provedel-Inter, i nerazzurri chiedono lo sconto: la situazione