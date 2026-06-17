Connect with us

NOTIZIE

LeastSquares: “Lotito-Reggina? Situazione molto diversa dalla Salernitana, ecco perché”

Published

4 ore ago

on

Claudio Lotito

LeastSquares, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina X, ha voluto chiarire che qualora Lotito comprasse la Reggina, il “modello sinergia” che ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana sarebbe assolutamente irrealizzabile.

Leggi anche: Si accende il calciomercato della Lazio, in arrivo un colpo dal Real Madrid

LeastSquares sull’eventuale acquisto della Reggina da parte di Lotito

“Con le norme attualmente in vigore, qualora dovesse rilevare la Reggina, Lotito non avrebbe alcuna possibilità di replicare il “modello di sinergia” (chiamiamolo così) che in passato ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI