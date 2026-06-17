LeastSquares: “Lotito-Reggina? Situazione molto diversa dalla Salernitana, ecco perché”

LeastSquares, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina X, ha voluto chiarire che qualora Lotito comprasse la Reggina, il “modello sinergia” che ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana sarebbe assolutamente irrealizzabile.

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LeastSquares sull’eventuale acquisto della Reggina da parte di Lotito

“Con le norme attualmente in vigore, qualora dovesse rilevare la Reggina, Lotito non avrebbe alcuna possibilità di replicare il “modello di sinergia” (chiamiamolo così) che in passato ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana”.

Con le norme attualmente in vigore, qualora dovesse rilevare la Reggina, Lotito non avrebbe alcuna possibilità di replicare il "modello di sinergia" (chiamiamolo così) che in passato ha caratterizzato il rapporto tra Lazio e Salernitana. pic.twitter.com/xkXse1WbL7 — LeastSquares (@LeastSquares71) June 17, 2026

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