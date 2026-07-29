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Least Squares: “Polymarket? Danno economico, si somma ai 20 mln persi a causa della protesta”

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4 ore ago

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Least Squares oscuramento Polymarket Lazio danno economico

Il noto economista che si occupa di Lazio, Least Squares, con un tweet pubblicato sulla sua pagina di X, ha parlato del potenziale danno economico derivante dall’oscuramento di Polymarket, che si somma ai 20 milioni persi a causa della protesta dei tifosi.

Leggi anche: Greco: “Società allo sbando! Senza soldi, credibilità e che incassa un no dopo l’altro”

Least Squares sul caso Polymarket e il danno economico per la Lazio

“Sulla vicenda Lazio-Polymarket, oggi Il Tempo chiarisce i fatti con grande precisione e pone interrogativi cruciali. Il potenziale danno economico e finanziario si aggiunge ai circa 20 milioni di euro (stima) persi a causa della protesta dei tifosi“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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