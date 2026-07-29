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Least Squares: “Polymarket? Danno economico, si somma ai 20 mln persi a causa della protesta”
Il noto economista che si occupa di Lazio, Least Squares, con un tweet pubblicato sulla sua pagina di X, ha parlato del potenziale danno economico derivante dall’oscuramento di Polymarket, che si somma ai 20 milioni persi a causa della protesta dei tifosi.
Leggi anche: Greco: “Società allo sbando! Senza soldi, credibilità e che incassa un no dopo l’altro”
Least Squares sul caso Polymarket e il danno economico per la Lazio
“Sulla vicenda Lazio-Polymarket, oggi Il Tempo chiarisce i fatti con grande precisione e pone interrogativi cruciali. Il potenziale danno economico e finanziario si aggiunge ai circa 20 milioni di euro (stima) persi a causa della protesta dei tifosi“.
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