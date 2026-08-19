INTERVISTE
Least Squares: “I tifosi vanno sostenuti, non insultati”
Least Squares con un post sul suo profilo X ha spiegato l’attuale situazione della Lazio in termini di numero di tifosi. Si è basato sulle stime relative all’ultima stagione, soffermandosi su quanto sia importante per una società monitorare il calo stimato nel bacino di sostenitori, poiché da esso dipende il valore di un club e del brand associato.
Leggi anche: “Sulejmani può debuttare nel calcio vero: il Cosenza sulle tracce del baby bomber“
Least Squares e il suo post sul numero di tifosi laziali e le attenzioni della società
“Le stime diffuse oggi da StageUp e Ipsos posizionano la Lazio all’ottavo posto in Serie A, dopo il Cagliari, per numero di tifosi, calati del 2,5% in un anno. Dal bacino di tifosi dipende il valore del club e del brand: andrebbero sostenuti e ingaggiati, non sfidati e insultati”.
La classifica stimata si basa su dati StageUp e Ipsos Doxa. In base a questa, la Lazio si trova posizionata, con un bacino di 633.000 tifosi in riferimento alla stagione 2025/2026, dietro a Cagliari (642.000), Fiorentina (655.000), Roma (1.790.000), Napoli (3.079.000), Milan (3.976.000), Inter (4.275.000) e, ovviamente, Juventus (7.741.000).
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Romagnoli Al Sadd, arrivano rassicurazioni: l’eterna attesa continua
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi ancora ai box, niente Bologna per lui: le ultime