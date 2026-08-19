Least Squares: “I tifosi vanno sostenuti, non insultati”

Least Squares con un post sul suo profilo X ha spiegato l’attuale situazione della Lazio in termini di numero di tifosi. Si è basato sulle stime relative all’ultima stagione, soffermandosi su quanto sia importante per una società monitorare il calo stimato nel bacino di sostenitori, poiché da esso dipende il valore di un club e del brand associato.

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Least Squares e il suo post sul numero di tifosi laziali e le attenzioni della società

“Le stime diffuse oggi da StageUp e Ipsos posizionano la Lazio all’ottavo posto in Serie A, dopo il Cagliari, per numero di tifosi, calati del 2,5% in un anno. Dal bacino di tifosi dipende il valore del club e del brand: andrebbero sostenuti e ingaggiati, non sfidati e insultati”.

La classifica stimata si basa su dati StageUp e Ipsos Doxa. In base a questa, la Lazio si trova posizionata, con un bacino di 633.000 tifosi in riferimento alla stagione 2025/2026, dietro a Cagliari (642.000), Fiorentina (655.000), Roma (1.790.000), Napoli (3.079.000), Milan (3.976.000), Inter (4.275.000) e, ovviamente, Juventus (7.741.000).

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