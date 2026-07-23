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LeastSquares: “Il dato finale sarà di 3200 tessere. L’adesione della protesta contro Lotito sarà del 90%”

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37 minuti ago

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LeastSquares numeri abbonamenti tifosi Lazio

LeastSquares, in un tweet apparso sul suo profilo X, ha parlato del numero ridottissimo di abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Lazio nella prima fase di prelazione, facendo così una stima su quale sarà il dato definitivo: ecco le sue parole.

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Le parole di LeastSquares sugli abbonamenti e la protesta dei tifosi

“Con circa 2.000 abbonamenti venduti nella fase di prelazione (19.386 la scorsa stagione) si stima un dato finale attorno a 3.200 tessere (29.918). Ovvero, un’adesione alla protesta del 90% (ben oltre la mia stima conservativa dell’80%) e il record negativo dell’era Lotito”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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