NOTIZIE
LeastSquares: “Il dato finale sarà di 3200 tessere. L’adesione della protesta contro Lotito sarà del 90%”
LeastSquares, in un tweet apparso sul suo profilo X, ha parlato del numero ridottissimo di abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Lazio nella prima fase di prelazione, facendo così una stima su quale sarà il dato definitivo: ecco le sue parole.
Leggi anche: WOMEN I Portales: “Sono venuta alla Lazio per riprendermi la Spagna”
Le parole di LeastSquares sugli abbonamenti e la protesta dei tifosi
“Con circa 2.000 abbonamenti venduti nella fase di prelazione (19.386 la scorsa stagione) si stima un dato finale attorno a 3.200 tessere (29.918). Ovvero, un’adesione alla protesta del 90% (ben oltre la mia stima conservativa dell’80%) e il record negativo dell’era Lotito”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, salta tutto: il giocatore atteso a Formello
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Sergi Dominguez messo in stand by: gli ultimi sviluppi
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Cancellieri piace alla Fiorentina: contatti con gli agenti
-
NOTIZIE5 ore ago
Artistico ha mille pretendenti ma è tutto in stand by: il motivo