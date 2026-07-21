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LeastSquares: “Sono 22 anni che fai il padrone, che tradisci. Ora vendi e vattene”
LeastSquares, con un duro post apparso sul suo profilo ufficiale di X, ha attaccato frontalmente il presidente Lotito dopo le sue parole nella conferenza stampa di presentazione della Reggina. Ecco cosa ha detto.
Leggi anche: Rambaudi: “Lotito venderà la Lazio”
Le parole di LeastSquares sul presidente Lotito
“Sono 22 anni che fai il padrone invece del presidente. Che scavi un solco tra te e il popolo della Lazio. Che tradisci il “concordia parvae res crescunt” scelto dai Fondatori. La gente Laziale e la storia ti ricorderanno per questo. #vendievattene!”.
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