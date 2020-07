Tempo di lettura: 5 minuti

LECCE LAZIO FORMAZIONI CRONACA – La Lazio inciampa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. Dopo la disfatta casalinga contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi viene battuta a Lecce per 2-1 al termine di una partita al cardiopalma. Tanti episodi, numerosi occasioni, ma i capitolini pagano una condizione atletica ancora troppo precaria. Nel primo tempo i gol di Caicedo e Babacar, con Mancosu che sbaglia anche un calcio di rigore. Nella ripresa la squadra di Liverani trova il vantaggio in avvio con Lucioni, poi alza un muro che non crolla sotto i ripetuti attacchi avversari. Gabriel salva i suoi in più occasioni e difende il vantaggio fino al triplice fischio. Finisce 2-1 per il Lecce, che esce dalla zona retrocessione. Brutta sconfitta per la Lazio, che rischia di lasciare in Puglia il sogno scudetto. Lecce Lazio, di seguito le formazioni, la cronaca e dove vederla in tv.

Lecce – Lazio

Serie A TIM 2019-2020, 31ª giornata

Stadio Via del Mare, Lecce – martedì 7 luglio, ore 19:30

Lecce Lazio

Le formazioni ufficiali di Lecce Lazio

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar.

A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Falco, Shakhov, Deiola, Rispoli, Maselli, Rimoli, Majer, Farias.

Allenatore: Fabio Liverani

INDISPONIBILI: Rossettini, Dell’Orco, Deiola, Lapadula

SQUALIFICATI: Tachtsidis

DIFFIDATI: Rispoli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Bastos, Milinkovic, Cataldi, D. Anderson, Falbo, Lukaku, A. Anderson, Adekanye.

Allenatore: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Lulic, Marusic, Correa

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lazzari

Lecce Lazio dove vederla in tv

Lecce-Lazio si giocherà la sera di martedì 7 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Via del Mare di Lecce e senza tifosi sugli spalti. Fischio d’inizio in programma per le ore 19.30. L’anticipo sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati Sky sarà possibile seguire la sfida Lecce-Lazio anche in diretta streaming mediante Sky Go.

Gli arbitri di Lecce Lazio

ARBITRO: MARESCA (Sezione di Napoli)

ASSISTENTI: COSTANZO-VIVENZI

IV UOMO: ILLUZZI

VAR: ABISSO

AVAR: FIORITO

I marcatori di Lecce Lazio

47′ – Gol del Lecce – I padroni di casa ribaltano il risultato. Calcio d’angolo di Saponara, Lucioni a centro area anticipa Acerbi e di testa batte Strakosha! 2-1!

30′ – Pareggio del Lecce – Torna in parità il match, grazie al gol di Babacar. Falco si libera sulla destra, crossa dolce in area per l’attaccante che si libera della marcatura di Patric e di testa insacca senza difficoltà. 1-1!

5′ – Gol della Lazio – Ospiti subito in vantaggio grazie al gol di Felipe Caicedo. Clamoroso errore di Gabriel, sul pressing alto di Immobile. Il portiere passa palla a Parolo che calcia subito: Gabriel para, ma poi sulla ribattuta il numero 20 laziale insacca a porta vuota. 0-1!

Gli ammoniti

81′ – Ammonito Immobile (Lazio)

65′ – Ammonito Petriccione (Lecce)

56′ – Ammonito Gabriel (Lecce)

44′ – Ammonito Radu (Lazio)

43′ – Ammonito Donati (Lecce)

22′ – Ammonito Caicedo (Lazio)

Le sostituzioni

85′ – Adekanye per Lazzari (Lazio)

72′ – Deiola e Rispoli per Petriccione e Falco (Lecce)

70′ – Cataldi per Parolo (Lazio)

59′ – Saponara per Farias (Lecce)

52′ – Majer per Babacar (Lecce)

46′ – Luiz Felipe, Milinkovic e Lukaku per Radu, Leiva e Jony (Lazio)

La cronaca del match

90’+9 – Finisce qui il match

90’+8 – Ancora Gabriel strepitoso: Milinkovic, pallonetto di testa. Il portiere manda la palla sopra la traversa con un colpo di reni

90’+3 – Espulso Patric, morso a Donati!

90′ – 7 minuti di recupero

87′ – Parata clamorosa di Gabriel! Cross di Acerbi per Adekanye che di testa impegna il portiere in un super intervento: solo angolo per la Lazio

85′ – Cambio Lazio: fuori Lazzari, dentro Adekanye

84′ – Che errore per Gabriel! Il portiere serve Immobile da rinvio, ma l’attaccante ripassa la palla all’avversario

81′ – Ammonito Immobile per proteste

79′ – Angolo di Cataldi, Milinkovic gira da centro area: facile la parata di Gabriel

75′ – Lecce pericoloso in contropiede: Farias in area per Mancosu, Strakosha di piede salva il risultato!

74′ – Immobile calcia da fermo dai 25 metri, palla in curva

73′ – Riprende la partita

72′ – Cambio Lecce: fuori Petriccione e Falco, dentro Deiola e Rispoli

70′ – COOLING BREAK

70′ – Cambio Lazio: fuori Parolo, dentro Cataldi

70′ – Che occasione per la Lazio! Luiz Felipe di testa, Petriccione salva sulla linea!

69′ – Che azione di Luis Alberto! Dribbling e tiro, Gabriel si salva in angolo

65′ – Ammonito Petriccione per fallo su Milinkovic

62′ – Lecce pericoloso in ripartenza: tiro dalla distanza di Petriccione, rasoterra a lato

59′ – Cambio nel Lecce: fuori Saponara, dentro Farias

58′ – Che confusione in area del Lecce! Calcio d’angolo di Luis Alberto, Milinkovic a terra, ma nessun rigore fischiato

56′ – Ammonito Gabriel per perdita di tempo

56′ – Bella azione della Lazio conclusa da un cross basso arretrato di Milinkovic per Luis Alberto: lo spagnolo calcia alle stelle

52′ – Infortunio per Babacar, Liverani costretto al cambio: al suo posto Majer

50′ – Calcio d’angolo per la Lazio, la traiettoria di Luis Alberto attraversa l’area piccola ma non trova nessuna deviazione vincente

48′ – Reazione Lazio con Lazzari: cross per Immobile, ma Donati lo anticipa al momento del tiro

47′ – Gol del Lecce, a segno Lucioni su azione di corner. 2-1!

46′ – Si riparte, tre cambi nella Lazio. Fuori Radu, Leiva e Jony, dentro Luiz Felipe, Milinkovic e Lukaku

Il primo tempo di Lecce Lazio

45’+7 – Finisce qui il primo tempo

45’+5 – Alto!!! Mancosu calcia sopra la traversa il rigore!

45’+4 – Rigore confermato

45’+3 – Maresca richiamato dal Var per riguardare l’azione

45’+1 – Calcio di rigore per il Lecce! Patric ferma in scivolata Calderoni, ma porta via la palla con il braccio

45’+1 – Calcia lo stesso Falco, palla alta sulla traversa

45′ – 5 minuti di recupero

44′ – Ammonito anche Radu per fallo su Falco: calcio di punizione dal limite per il Lecce

43′ – Ammonito Donati per fallo su Jony

40′ – Nessun calcio di rigore! Solo angolo per la Lazio

38′ – Il VAR richiama Maresca per il presunto tocco di mano di Falco

37′ – Occasione Caicedo! Colpo di testa in torsione, palla di poco alta sulla traversa

36′ – Calcia Jony, la Lazio chiede un tocco di mano di Falco. L’arbitro lascia proseguire

35′ – Fallo di Calderoni su Lazzari, calcio di punizione dalla destra per la Lazio

31′ – Reazione Lazio, Jony guadagna un angolo. Sul cross in mezzo Lucioni anticipa Radu

30′ – Pareggio del Lecce, a segno Babacar su assist di Falco. 1-1!

28′ – Riprende la partita

26′ – Gioco in pausa, cooling break in campo

26′ – Ancora Lazio in attacco: azione prolungata, poi il tiro dal limite di Luis Alberto è sbilenco. Palla fuori vicino alla bandierina

24′ – Super azione di Immobile! L’attaccante supera in progressione Paz, poi Gabriel in uscita bassa para con il piede la sua conclusione, evitando il raddoppio della Lazio!

22′ – Ammonito Caicedo per simulazione: l’attaccante cade in area troppo platealmente

17′ – Luis Alberto lancia Immobile in campo aperto. L’attaccante punta la porta, ma si alza la bandierina: fuorigioco!

16′ – Che occasione per il Lecce! Strakosha esce in presa alta su un corner, ma con il pugno manda la sfera sui piedi di Calderoni. Il terzino calcia dal limite a porta vuota, palla alta di poco

13′ – Fallo in attacco di Caicedo su Petriccione: sfuma l’azione per la Lazio

10′ – Petriccione per Babacar, bravissimo Leiva a intercettare e chiudere un’azione pericolosa

8′ – La Lazio prova a sfruttare la fascia destra: altra giocata di Lazzari che crossa dopo aver superato Calderoni. Immobile non riesce a concludere

5′ – GOOOOL della LAZIOOO! Caicedo porta in vantaggio gli ospiti, 0-1!

4′ – Interviene il Var: Maresca annulla il gol di Mancosu. L’attaccante giallorosso aveva toccato palla con un braccio ad inizio azione. Di nuovo 0-0

2′ – Gol del Lecce, incredibile giocata di Mancosu, 1-0!

2′ – Occasione Lazio: cross di Lazzari per Immobile, che prova la girata a centro area: para Gabriel

1′ – Si parte, primo pallone per la Lazio

Il pre partita

Scende in campo Thomas Strakosha: tra poco squadra in campo per il riscaldamento

La Lazio è arrivata allo stadio Via del Mare. Ecco l’ingresso del pullman

Dettagli Data Ora League Stagione Match Day 7 Luglio 2020 19:30 19:30 Serie A 2019-2020 31

Stadio Via del Mare Viale Partigiani D\'Italia, 1, 43123 Parma PR, Italia

