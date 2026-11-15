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Qui Lecce: domani la ripresa verso la Lazio, un giocatore in dubbio

Published

2 ore ago

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Campo di allenamento Lazionews.eu

Alla ripresa del campionato dopo la sosta, la Lazio dovrà vedersela col Lecce che nella giornata di domani riprenderà gli allenamenti per preparare la partita. Ecco il punto sui salentini come riportato da Leccezionale.it.

Leggi Anche: Serie A, dove vedere Lazio Lecce in TV e streaming

Verso Lazio Lecce: il punto sulla squadra di Di Francesco

Il Lecce reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Torino riprenderà domani gli allenamenti in vista della Lazio. A Martignano il tecnico Di Francesco dovrà attendere il rientro dei cinque nazionali Fofana, Gandelman, Gaspar, Ngom e Thiago Gabriel e fare il conto con i giocatori acciaccati. Restano infatti da valutare le condizioni di Joel Monteiro che dalla gara col Genoa ha sempre lavorato a parte per recuperare dell’infortunio al polpaccio.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
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