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Qui Lecce: domani la ripresa verso la Lazio, un giocatore in dubbio
Alla ripresa del campionato dopo la sosta, la Lazio dovrà vedersela col Lecce che nella giornata di domani riprenderà gli allenamenti per preparare la partita. Ecco il punto sui salentini come riportato da Leccezionale.it.
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Verso Lazio Lecce: il punto sulla squadra di Di Francesco
Il Lecce reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Torino riprenderà domani gli allenamenti in vista della Lazio. A Martignano il tecnico Di Francesco dovrà attendere il rientro dei cinque nazionali Fofana, Gandelman, Gaspar, Ngom e Thiago Gabriel e fare il conto con i giocatori acciaccati. Restano infatti da valutare le condizioni di Joel Monteiro che dalla gara col Genoa ha sempre lavorato a parte per recuperare dell’infortunio al polpaccio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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