Rissa finale in Lecce - Verona, testata di D'Aversa a Henry

LECCE VERONA DAVERSA HENRY - Caos dopo il triplice fischio di Lecce - Verona 0-1. Nel finale di partita si verifica infatti una bruttissima rissa tra le due squadre e, nel mezzo di essa, Roberto D'Aversa si sarebbe reso protagonista di un gesto poco lodevole nei confronti di Thomas Henry.

Lecce - Verona, clamoroso D'Aversa: testata a Henry

Roberto D'Aversa avrebbe infatti rifilato una testata sul volto di Henry al termine del match tra il suo Lecce e il Verona, terminato 0-1 in favore degli scaligeri. Come evidenziato dalle immagini di Sky, a causare il parapiglia nel finale sarebbe stato proprio l'attaccante dell'Hellas, insieme a Pongracic, probabilmente in balia del nervosismo. Chiffi avrebbe espulso entrambi, si prospetta una maxi squalifica in vista.