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Ex Lazio, Ledesma accetta la corte del Torino
L’ex calciatore della Lazio Cristian Ledesma, lo scorso anno alla guida dell’Under 17 biancoceleste, si trasferisce al Torino dove allenerà la stessa categoria seguita a Formello.
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Ledesma allenerà l’Under 17 del Torino.
Dopo che la Lazio ha deciso di non rinnovargli il contratto, nonostante l’ottima annata con la squadra Under 17, Cristian Ledesma ha accettato la corte del Torino, che gli ha affidato la medesima categoria seguita a Formello. Come confermato dal Corriere dello Sport, manca solo l’ufficialità.
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