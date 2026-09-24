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Ledesma compie gli anni: gli auguri della Lazio

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3 ore ago

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aquila

La Lazio celebra il compleanno di Cristian Ledesma, ex centrocampista biancoceleste e protagonista di un’importante parentesi della storia del club, contribuendo anche alla vincita di diversi trofei, che oggi compie 44 anni.

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Gli auguri della Lazio a Cristian Ledesma

Ecco riportati gli auguri della società all’ex biancoceleste Cristian Ledesma: “Spegne oggi 44 candeline Cristian Ledesma. L’ex centrocampista, capitano e allenatore del Settore Giovanile biancoceleste, arrivò alla Lazio nel 2006, giocando nella Capitale fino al 2015. Nella Lazio, Ledesma vanta 318 presenze e 14 gol, risultando uno dei calciatori con più partite nella storia biancoceleste e conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa italiana”.

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