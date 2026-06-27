Nessuna chiamata per Ledesma, può salutare la Lazio

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con l’Under 17 della Lazio, non è arrivata alcuna chiamata di Lotito per Ledesma: il futuro dell’italo argentino sembra essere lontano da Formello.

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Ledesma sempre più lontano da Formello.

Per un Angelo Peruzzi sempre più vicino al ritorno alla Lazio, c’è un Cristian Ledesma che potrebbe salutare il club capitolino nei prossimi giorni. Dopo aver portare l’Under 17 a disputare i quarti di finale scudetto contro l’Empoli, risultato difficilmente auspicabile, l’italo argentino sperava in una chiamata, magari per allenare la Primavera biancoceleste, dove sembra che sarà confermato Punzi, nonostante il quindicesimo posto dell’ultima stagione.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero Ledesma ha diversi estimatori in giro per l’Italia, non ha mai chiuso ad una permanenza a Formello, ma non ha intenzione di aspettare in eterno. Il 30 giugno è dietro l’angolo e la Lazio non ha ancora alzato la cornetta.

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