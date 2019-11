LEDESMA LAZIO LECCE – Domani pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio affronterà il Lecce nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Il doppio ex Ledesma, ha parlato così della sfida ai microfoni di Pianetalecce.it

Lazio

Alla Lazio ho passato più anni, mi sono innamorato della maglia e della storia della Lazio e ne sono tifoso anche ora. Porterò sempre con me le vittorie in Coppa Italia ed il primo goal nel derby. Il legame che mi lega a quei colori è speciale ed indissolubile”.

Lazio-Lecce

“Liverani sta facendo un ottimo lavoro ed è il top player della squadra, il Lecce è riuscito a fare la partita al di là del risultato diverse volte e sta andando in crescendo, questo aspetto può far stare tranquilli i tifosi salentini. Il collettivo ha buone individualità ma la mano del mister è fondamentale per amalgamare tutti i componenti della rosa. La formazione di Inzaghi è davvero forte, crea tante palle goal e davanti ha Immobile che sta diventando sempre più un giocatore formidabile. Lui è il calciatore più importante della squadra biancoceleste anche se alle spalle ha giocatori di grande qualità”.

Il pronostico

“La Lazio deve stare attenta, è una partita impronosticabile. I biancocelesti in campionato stanno facendo molto bene ma guai a sottovalutare questo Lecce, i giallorossi hanno già dimostrato di giocarsela contro chiunque”.