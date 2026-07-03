Connect with us

NOTIZIE

Ledesma: “Sono orgoglioso di aver sempre difeso la Lazio in campo”

Published

4 ore ago

on

Ledesma intervento manifestazione tifosi Lazio

Anche l’ex biancoceleste Cristian Ledesma, intervenuto con un videomessaggio, ha partecipato alla grande manifestazione organizzata dai tifosi della Lazio per protestare contro il presidente Lotito: ecco le sue parole.

Leggi anche: Il Milan si inserisce per Gila: ecco il piano dei rossoneri per strapparlo al Napoli

Le parole di Ledesma nella manifestazione dei tifosi contro Lotito

“Troppo importante la Lazio per me, sono orgoglioso di aver combattuto per questi colori e aver difeso la Lazio in campo“.

Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI