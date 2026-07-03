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Ledesma: “Sono orgoglioso di aver sempre difeso la Lazio in campo”
Anche l’ex biancoceleste Cristian Ledesma, intervenuto con un videomessaggio, ha partecipato alla grande manifestazione organizzata dai tifosi della Lazio per protestare contro il presidente Lotito: ecco le sue parole.
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Le parole di Ledesma nella manifestazione dei tifosi contro Lotito
“Troppo importante la Lazio per me, sono orgoglioso di aver combattuto per questi colori e aver difeso la Lazio in campo“.
Redazione Lazionews.eu
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