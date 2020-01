Tempo di lettura: < 1 minuto

LEDESMA LAZIO – Cristian Ledesma è stato uno dei capitani più amati dai tifosi biancocelesti. Per ben 9 stagioni con l’aquila sul petto, l’argentino ha collezionato 259 presenze e 12 gol con la Lazio. Leader silenzioso dentro e fuori lo spogliatoio, ha onorato la fascia la maglia sino all’ultimo giorno, arrivato non senza rimpianti. L’ex numero 24 è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento stagionale della squadra di Inzaghi.

La Lazio di Simone Inzaghi

“E’ un momento fantastico. Si merita davvero la posizione che occupa, sta esprimendo un calcio di altissimo livello e tutti sono consapevoli della loro forza. Immobile sta diventando un trascinatore, è un giocatore con tanta fame di gol e vittorie. Questa determinazione gli permette di trascinare la squadra. La Lazio potrebbe vincere lo scudetto se i titolari riusciranno a mantenere questi ritmi per tutta la stagione, è una seria concorrente della Juventus”.

Lucas Leiva

“Riesce a portare grande equilibrio alla squadra, sa far ripartire la squadra con tanta semplicità. Non è appariscente come gli altri davanti, ma il suo contributo alla causa è grandissimo”.

La partita più bella nella Lazio

“Ricordo con piacere la partita in casa contro il Real Madrid. Quando ho sentito la musica della Champions ho pensato a tutti i sacrifici dei miei genitori”.

Napoli

“La mia idea è che a Napoli si sia rotto qualcosa. Ci sono state strategie che non hanno pagato, la gestione degli equilibri dello spogliatoio sicuramente ha influito tanto nei risultati della squadra di De Laurentiis”.