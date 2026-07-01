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Ledesma lascia la panchina della Lazio U17, il suo saluto (FOTO)
Anche per Cristian Daniel Ledesma è arrivato il momento dei saluti. L’ex capitano biancoceleste nell’ultima stagione ha guidato la Lazio U17 con la quale ha raggiunto i quarti di finale dei playoff scudetto.
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Ledesma saluta la Lazio U17
Il contratto di Ledesma è scaduto il 30 giugno e lui stesso tramite la propria pagina Instagram ufficiale ha voluto salutare al termine della sua esperienza in panchina: “È stato bellissimo tornare a dare tutto per questa maglia… Grazie ragazzi”.
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