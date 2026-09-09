I 100 migliori giovani italiani per la Lega Serie A: uno gioca nella Lazio

La Lega Serie A ha commissionato uno studio dal nome “I 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei”, presentato in occasione del panel “Quale età per la Primavera?” presso l’Arena Civica Gianni Brera di Milano: nella lista è presente anche un giocatore della Lazio.

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I 100 migliori giovani italiani, c’è Motta

I requisiti per entrare a far parte della lista erano i seguenti: si tratta di calciatori convocabili dalla Nazionale Italiana, nati dopo il 2004 e con un valore di mercato di minimo 1 milione di euro. La lista che è stata redatta da un gruppo di lavoro coordinato da Adriano Bacconi ha ridotto progressivamente il numero a 100 partendo da un totale di 121 e tra questi figurano anche oriundi che, muniti di doppio passaporto, potrebbero ancora essere convocati in azzurro.

L’elenco completo di seguito è possibile notare tra i portieri la presenza di Edoardo Motta, l’unico biancoceleste presente.

PORTIERI: Giovanni Daffara, Renato Marin, Tommaso Martinelli, Diego Mascardi, Edoardo Motta, Lorenzo Palmisani, Massimo Pessina.

TERZINI DESTRI: Adam Bakoune, Tommaso Corazza, Costantino Favasuli, Niccolò Fortini, Michael Kayode, Mattia Mannini, Filippo Missori, Marco Palestra.

CENTRALI DESTRI: Pietro Comuzzo, Francesco Coppola, Tiago Cóser, Alessandro Dellavalle, Lautaro Di Lollo, Raphael Kofler, Eddy Kouadio, Giovanni Leoni, Filippo Mane, Luca Marianucci, Fabio Andrea Ruggeri, Giacomo Stabile.

CENTRALI SINISTRI: Honest Ahanor, Nicolò Calabrese, Gabriele Calvani, Fabio Chiarodia, Stefano Di Mario, Gabriele Guarino, Fellipe Jack, Jacopo Martini, Matteo Palma, Luca Reggiani.

TERZINI SINISTRI: Davide Bartesaghi, Luca Bombino, Andrea Bozzolan, Riyad Idrissi, Brando Moruzzi.

MEDIANI DESTRI: Breno Bidon, Matteo Cichella, Christian Comotto, Francesco Conti, Luca Di Maggio, Giovanni Giunti, Justin Kumi, Luca Lipani, Joaquín Mosquera, Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli, Fabio Rispoli, Alessandro Romano, Kevin Zeroli.

MEDIANI SINISTRI: Lorenzo Amatucci, Tommaso Berti, Leonardo Colombo, Matteo Dagasso, Giacomo Faticanti, Matteo Francesconi, Lorenzo Ignacchiti, Cher Ndour, Lorenzo Scipioni.

ALI DESTRE: Gabriele Alesi, Santino Andino, Luigi Cherubini, Chiqueti, Giacomo De Pieri, Tommaso Marras, Álvaro Montoro, Emanuele Rao, Lorenzo Venturino.

TREQUARTISTI: Facundo Buonanotte, Guido Della Rovere, Samuele Inácio, Mattia Liberali, Simone Pafundi, Tommaso Rubino.

ALI SINISTRE: Alessio Cacciamani, Maat Daniel Caprini, Alphadjo Cissè, Seydou Fini, Luca Koleosho, Mateo Sanabria, Samuele Vignato.

CENTRAVANTI: Francesco Camarda, Santiago Castro, Jeff Ekhator, Pio Esposito, Santiago Hidalgo, Simone Lontani, Stefano Marino, Alvin Okoro, Antonio Raimondo, Alejo Sarco, Nicolò Tresoldi, Alessandro Vogt, Samuel Wiafe.

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