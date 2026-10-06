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COMUNICATI UFFICIALI

Il comunicato della Lega Serie A su Malagò nuovo commissario della FIGC

Published

10 minuti ago

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Giovanni Malagò

La Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio parere sulla soluzione di affidare il commissariamento della FIGC a Giovanni Malagò.

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Il comunicato ufficiale della Lega Serie A sul commissariamento della FIGC.

“La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI di affidare l’incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della Figc.

Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni, la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all’esame del Senato, l’organizzazione di Euro 2032, il calendario e i rapporti internazionali”.

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