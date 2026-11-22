Protagonista in difesa insieme ai suoi compagni, Diogo Leite carica l’ambiente sui social dopo il successo netto contro il Lecce per 3-0 che permette alla Lazio di restare in vetta.

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Leite festeggia sui social la vittoria contro il Lecce

Con una storia e un messaggio diretto ai tifosi, Diogo Leite ha condiviso l’entusiasmo per una prestazione solida che ha permesso alla Lazio di superare il Lecce con tre gol di scarto, ecco il post su Instagram:

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