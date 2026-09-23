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Lucas Leiva businessman: subentra nel progetto del Le Mans

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3 ore ago

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Stadio Olimpico

Lucas Leiva è pronto a diventare un nuovo azionista del Le Mans: l’ex calciatore biancoceleste sarà ancora legato al calcio, sebbene in un nuovo ruolo manageriale.

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Leiva pronto a diventare azionista del Le Mans

Stando a quel che scrive il quotidiano francese l’Équipe, il brasiliano ex Lazio entrerà a far parte della società transalpina. Il suo ruolo sarà quello di contribuire ad ampliare i rapporti con il mercato brasiliano, grazie alla conoscenza diretta che ha con il presidente del club, il connazionale Pedro Oliveira. Leiva metterà a disposizione del Le Mans una rete di osservatori capace di individuare nuovi talenti nel continente americano. Opererà principalmente in Brasile, ovviamente. 

Leiva ha lasciato il calcio giocato nel 2023 dopo l’esperienza in patria con il Gremio. Adesso ripartirà da una nuova avventura, nelle inedite vesti di azionista.

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