Tempo di lettura: < 1 minuto

LEIVA LAZIO – Lucas Leiva è il perno del centrocampo della Lazio. Spesso è risultato decisivo per le vittorie grazie all’equilibro che è sempre riuscito a dare alla squadra. Fare a meno di lui, praticamente per tutto il campionato da dopo il lockdown, ha condizionato molto la stagione dei biancocelesti. Il ginocchio continua a non rispondere positivamente e dopo l’operazione che ha subito il 4 aprile si sta ragionando se tornare nuovamente sotto i ferri. Il giocatore ha chiesto un consulto all’ortopedico che lo ha operato al crociato in Brasile nella stagione 2011-2012, quando era al Liverpool. Come riporta il Corriere dello Sport, il regista, tra i vari esperti, sta valutando di affidarsi al professor Mariani, medico di Villa Stuart. La decisione verrà presa con la Lazio che, essendo legata alla clinica Paideia, vorrebbe trovare una soluzione che non infastidisca nessuno. Quel che è certo è che Lucas Leiva si dovrà operare nuovamente in modo da poter tornare a dare il suo contributo alla causa biancoceleste.

Leiva si opera, la Lazio deve intervenire sul mercato

L’intervento che subirà lo terrà lontano dal campo almeno fino a novembre, costringendolo a saltare tutta la preparazione estiva e le prime giornate di campionato e di Champions League. Per questo la Lazio è costretta ad intervenire sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. Le soluzioni interne non convincono a pieno. Cataldi non può reggere il peso del centrocampo da solo e Parolo compirà 36 anni a gennaio. La speranza è che il brasiliano possa tornare il prima possibile in forma e aiutare la squadra a lottare per gli obiettivi del prossimo anno. Se lo augurano i tifosi e soprattutto Simone Inzaghi, che non vede l’ora di poter riavere in campo il proprio regista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.