LEIVA – Non parte con i migliori auspici la stagione della Lazio. O almeno quella di Lucas Leiva. Il brasiliano, nella giornata di mercoledì ha riportato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia. Con ogni probabilità verrà risparmiato per la trasferta di Genova. Non c’è da scherzare, in agguato c’è il derby. Inzaghi scioglierà le riserve solo oggi dopo la rifinitura, Parolo e Cataldi scaldano i motori per giocarsi il posto.

DUBBIO – Il ballottaggio, secondo il Corriere dello Sport, è tra i due, entrambi provati in cabina di regia. Intanto Leiva ha lavorato a parte, anche con il pallone ma difficilmente verrà convocato per la sfida contro la Samp. C’è voglia di partire bene, con Milinkovic recuperato e Lazzari pronto a giocare con il tutore alla mano a soli quattro giorni dall’operazione. Rimane il nodo. Cataldi è stato insignito del ruolo di vice Leiva, per garantire palleggio e tecnica al fianco di Luis Alberto e del rientrato gigante serbo. Parolo d’altro canto è il primo escluso dai titolari, un dodicesimo. A centrocampo porterebbe corsa, contrasto e muscoli, necessari se le qualità è alta. Tutto è affidato alla rifinitura di oggi e alla scelte di Inzaghi.