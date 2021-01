Tempo di lettura: < 1 minuto

LEIVA VERETOUT DERBY – Manca un giorno alla sfida tra Lazio e Roma all’Olimpico. Venerdì scenderanno in campo due squadre che hanno tanta voglia di portare a casa il risultato. Non solo per se stesse, ma specialmente per i tifosi. I due tecnici stanno lavorando a ciò, cercando una chiave di gioco che possa favorire i propri giocatori. Fonseca cercherà di alzarli, Inzaghi di abbassarli.

Leiva-Veretout, la sfida nella sfida

Come riporta il Corriere dello Sport, Leiva–Veretout è il duello che deciderà il derby di Roma. L’ex Liverpool è l’unico centrocampista che garantisce equilibrio a Inzaghi, mentre il francese è risultato essere impattante per Fonseca e i suoi. Proprio in quella zona di campo potrebbe decidersi la partita. Jordan non si ferma mai, va su e giù senza fermarsi. Il tecnico biancoceleste questo lavoro non può chiederlo a Lucas, perché non potrebbe sostenerlo. Potrebbe abbassare Milinkovic e fare quell’accorgimento tattico per non soffrire la pressione.

