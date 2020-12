Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LEIVA PAIDEIA – La partita di domenica 3 gennaio delle ore 15:00 contro il Genoa si sta avvicinando. La Lazio nel pomeriggio tornerà in campo. In vista del match Simone Inzaghi spera di recuperare alcuni giocatori in modo da incrementare la rosa. Tra di essi c’è Lucas Leiva che in mattinata si è recato in Paideia per verificare le sue condizioni. Il brasiliano vuole tornare tra i titolari già dalla gara del Luigi Ferraris.

Leiva in Paideia

