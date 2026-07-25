La Lazio guarda di nuovo in Olanda: piace Lemkin del Twente

Nuovo nome di mercato in ottica Lazio per quanto riguarda il reparto arretrato: ai biancocelesti piacerebbe Stav Lemkin, centrale israeliano classe 2003 in forza al Twente. Ecco le sue caratteristiche.

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Calciomercato: piace Lemkin del Twente, tutti gli aggiornamenti sulla possibile trattativa

Come riportato da TMW, alla Lazio piace il centrale israeliano classe 2003 Stav Lemkin. Di proprietà del Twente, in Olanda, si tratta di un difensore estremamente duttile, in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino destro e sinistro. Nella passata stagione, il centrale ha totalizzato 29 presenze tra Eredivisie e Coppa di Olanda. Quest’anno ha già calcato il rettangolo verde, sempre con il Twente, nel secondo turno di qualificazione alla prossime Europa League dove i suoi hanno perso 1-2 in casa contro il Ferencvaros. Con la Nazionale israeliana, invece, fino a questo momento ha totalizzato dieci presenze.

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