Lesti: “Stati Generali della Lazialità convocati da ex faccendieri ed ex parlamentari trombati”

Il giornalista Stefano Lesti, sulla sua pagina Facebook, ha scritto un lungo post nel quale ha criticato apertamente gli Stati Generali della Lazialità: ecco le sue parole.

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Le parole di Lesti sugli Stati Generali della Lazialità

“Sai cosa? I cosiddetti “Stati Generali della Lazialità” recentemente convocati alla presenza strombazzata di ex faccendieri (Bisignani) ed ex parlamentari trombati, (Capezzone) divenuti super star di mia nonna demente (metafora) grazie a Rete4, (…) la cloaca maxima dell’informazione, oltre che da quella di colleghi e opinionisti da 30 denari in quanto notori zerbini e maggiordomi, servi comodi chi sotto sotto di Lotito e chi dei propri amici e/o partiti di riferimento, comunque scarsi assai di estimatori tra i tifosi, sono utili (ma non credo neanche poi tanto) soltanto a chi cerca visibilità mediatica e magari un ritorno in auge e/o in politica sfruttando la Lazio: avranno tutti, organizzatori e ospiti indegni dei nostri valori preso malo esempio dal senatore dei molisani? La risposta viene da sé!

Ed è: certamente si! Ma hanno fatto malissimo i loro conticini…

Ad ogni modo sia chiaro a tutti che gli Stati Generali della Lazialità sono una forzatura arrogante e auto celebrativa: chi stabilisce e attribuisce patenti di Lazialità abusa di un potere che nessuno gli ha attribuito, mentre gli “Stati Generali” ufficiali della S.S. Lazio sono un organo consuntivo ed esecutivo proprio ed esclusivo del Sodalizio biancoceleste.

E in quanto organi ufficiali possono essere convocati soltanto dal presidente generale della Lazio, dott. avv. Antonio Buccioni e dagli organi competenti interni al Sodalizio, impropriamente, volgarmente detto “Polisportiva” secondo lo statuto; e che la presenza esclusiva ai predetti, spetta e attiene i presidenti e i dirigenti delegati delle oltre ottanta nostre sezioni; e infine, che tutto il resto è politica e strumentalizzazione dell’amore e la passione dei tifosi, oltre a presa in giro per fini che con Piazza della Libertà, Luigi Bigiarelli, il Gen. Vaccaro e noi sezioni c’entrano nulla e ancor meno di nulla!

Stefano Lesti, dirigente SS Lazio Baseball&Softball1949″.

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