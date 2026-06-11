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COMUNICATI UFFICIALI

Il tifo organizzato risponde a Lotito: il comunicato

Published

14 ore ago

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Curva della Lazio

In seguito alla lettera del presidente Claudio Lotito, nella quale il patron biancoceleste auspicava un riavvicinamento con i tifosi, i gruppi di supporters hanno risposto mediante un comunicato che riprende i punti dell’imprenditore e riafferma le ragioni della protesta.

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La risposta dei tifosi alla lettera del presidente Lotito

I tifosi ribadiscono tutte le posizioni comunicate in precedenza: nessun abbonamento alla Lazio e alle piattaforme che la trasmettono; boicottaggio totale degli sponsor biancocelesti; assenza alle partite in casa ma presenza alle trasferte e ai derby con la Roma.

In aggiunta, i gruppi organizzati sottolineano come il riconoscimento dei Lazio Club, cui Lotito sembra voler tendere la mano nella sua lettera, è una proposta di cui si era già discusso due anni fa, su proposta proprio dei tifosi, ma alla quale la società non aveva mai dato risposta favorevole. Di seguito, riportiamo il comunicato completo.

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