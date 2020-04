Tempo di lettura: < 1 minuto

CASARIN VAR SERIE A – La Serie A potrebbe ripartire senza VAR. L’allarme è stato lanciato qualche giorno fa dal Presidente dell’AIA, Nicchi, preoccupato per l’impossibilità di garantire la distanza minima in sala telecamere. L’ex arbitro, Paolo Casarin, si è esposto sul tema in un’intervista ai microfoni di Radio Rai.

Paolo Casarin sul Var

“Il problema della sala Var è una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri non saranno mai un problema se si dovesse giocare”.

