Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE LAZIO CHELSEA SINCLAIR – Ciro Immobile è uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni, in Italia e in Europa. Le sue prestazioni, accompagnate dai successi della Lazio, lo hanno portato alla ribalta e il suo nome viene sempre più spesso accostato ai top club. Il bomber, fortemente determinato a rimanere nella capitale ancora a lungo, è stato avvicinato a diversi club di Premier dai media inglesi, tra cui il Chelsea. L’ex Blues, Franck Sinclair, in un’intervista a GettingBet, ha però sconsigliato il suo acquisto.

Sinclair: “Immobile non è l’attaccante giusto per il Chelsea”

“La Lazio è un grande club con una grande reputazione, quindi il fatto che Immobile stia segnando molti gol è qualcosa che mi piace. Se hai intenzione di prendere un attaccante dall’estero, sicuramente il momento di fiducia che vive è un fattore da prendere in considerazione. Il campionato italiano è totalmente diverso dalla Premier. Lì ci sono più opportunità di segnare e quando sei in un club come la Lazio, hai sempre la tua giusta dose di palle gol. E’ un eccellente finalizzatore, ma per giocare in Premier League hai bisogno di più di questo, soprattutto se guardiamo al modo in cui il Chelsea gioca”.

