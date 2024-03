L'ex Lazio Vavro torna a brillare in Danimarca

Tempo di lettura: < 1 minuto

VAVRO LAZIO DANIMARCA- L'ex Lazio Vavro, ora in forza al Copenhagen è tornato alla sua forma migliore. Lo dimostrano i dati.

I dati di Vavro in Danimarca

Arrivato a Roma con aspettative altissime, Desin Vavro non le ha rispettate, trovando poco spazio e con prestazioni sottotono. Ora vavro gioca al Copenhagen e sta dominando il campionato danese. A confermarlo sono i dati che lo incoronano uno de difensori più forti in Danimarca. Per quanto riguarda la voce dei 'palloni recuperati' e dei 'tiri respinti' in Superligaen nessuno ha fatto meglio di lui. Attualmente viaggia con una media di 1.3.