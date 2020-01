Tempo di lettura: < 1 minuto

EX LAZIO INTERVISTA ANTONIO LOPEZ – Ha giocato con l’aquila sul petto dal 1975 al 1980, collezionando 78 presenze. Antonio Lopez, ex regista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni del canale tematico della società per commentare le ultime prestazioni della Lazio di Inzaghi.

Momento Lazio

“Il momento della Lazio è pazzesco, i biancocelesti stanno volando e vincono meritatamente. Quest’anno non c’è un padrone del campionato, la Lazio ha vinto contro squadre che hanno fermato dirette concorrenti per la Champions. I biancocelesti sono una grande squadra, non si ottengono 9 vittorie di fila per caso”.

Cosa ha in più la Lazio

“Mediaticamente non le viene dato il giusto peso ma chi mastica calcio sa che quella di Inzaghi è una grande squadra. Le due vittorie contro la Juventus lo dimostrano. Prima o poi calerà, sperando il più tardi possibile. I biancocelesti però hanno entusiasmo e questo li trascina”.