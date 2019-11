Tempo di lettura: < 1 minuto

POLI LAZIO – Nella Lazio ha vissuto uno dei periodi più difficili della storia biancoceleste. Fabio Poli, ex attaccante ed eroe della stagione del -9, è stato l’autore del gol vittoria contro il Campobasso nello spareggio per non retrocedere in Serie C. Intervenuto ai microfoni del canale tematico del club, l’ex bomber ha commentato l’inizio di stagione dell’undici di Inzaghi.

Girone Europa League

“La Lazio deve provare a staccare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League anche se le speranze residue sono poche. È vero che i biancocelesti hanno commesso alcuni errori, non credevo si rischiasse di essere eliminati già durante la fase a gironi. La Lazio è superiore a Celtic, Cluj e Rennais, ma queste tre avversarie corrono molto, mettono in campo molta intensità. A livello tecnico-tattico, però, quella biancoceleste è la miglior compagine delle quattro inserite nel Gruppo E”.

Lazio Cluj

“Cambiare tanto nell’undici iniziale non porta facilmente alla vittoria, i meccanismi degli uomini sul terreno di gioco non sono sempre ben oliati. Ora diventa complicato, ma occorre sperare finché la matematica non condannerà la squadra di Inzaghi”.