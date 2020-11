Tempo di lettura: < 1 minuto

POLI LAZIO – Nella Lazio ha vissuto uno dei periodi più difficili della storia biancoceleste. Fabio Poli, ex attaccante ed eroe della stagione del -9, è stato l’autore del gol vittoria contro il Campobasso nello spareggio per non retrocedere in Serie C. Intervenuto ai microfoni del canale tematico del club, l’ex bomber ha commentato lo stato di forma della formazione di Simone Inzaghi in vista del prossimo match di campionato contro l’Udinese.

Poli sul momento della Lazio

“Immobile deve giocare e lavorare per realizzare qualcosa di importante per la squadra e la società. Sarà il tempo a testimoniare la grandezza di questo calciatore, senza pensare ai record personali. Milinkovic è capace di abbinare tecnica e fisicità. E’ un grandissimo giocatore. Il centrocampista serbo rappresenta un’arma in grado di abbattere il muro di qualsiasi difesa. Vedere Luis Alberto giocare a calcio è una delizia per gli occhi. Segna, ma gli piace anche far fare gol ai compagni, ha nel DNA la voglia di fornire l’assist ai compagni e far fare loro bella figura. La Lazio deve pensare solo alla gara con l’Udinese, senza avere la testa al prossimo impegno di Champions”.

