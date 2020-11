Tempo di lettura: < 1 minuto

EX LAZIO SERGIO INTERVISTA – Ha vestito la maglia della Lazio per tre stagioni, collezionando 90 presenze ed un gol tra il 1989 ed il 1992. Raffaele Sergio, ex difensore ed attualmente nello staff dell’Avellino nel ruolo di allenatore della Primavera, è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste per dare la sua opinione sul momento della formazione di Simone Inzaghi.

Raffaele Sergio sulla Lazio di Inzaghi

“Sono sincero, la Lazio mi ha sorpreso. Complimenti ad Inzaghi ed ai sui ragazzi, stanno disputando un ottimo girone di Champions League e con grande personalità. Stanno andando oltre le aspettative all’interno di una competizione decisamente probante. Reduci dalle tre precedenti esperienze in Europa League, i biancocelesti sono cresciuti molto in ambito continentale. La Lazio sta continuando a crescere e ha fatto propria la mentalità di squadra di vertice. Lo scorso anno è arrivata tra le prime quattro, ora la Champions sta dando consapevolezza a tutto l’ambiente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.