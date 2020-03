Tempo di lettura: < 1 minuto

BABY LAZIO STREAMING – La Serie A è ormai ferma da quasi tre settimane a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche i campionati minori e giovanili sono bloccati. In casa Lazio come riporta il Corriere dello Sport, tutti i tesserati dall’under 17 in giù saranno coinvolti a partire da lunedì in sedute collettive in streaming da casa. L’iniziativa, ideata dal responsabile del settore giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi coinvolgerà anche la squadra femminile.

