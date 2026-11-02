“Libera la Lazio”: il manifesto alla maratona di New York

42 km di corsa e la stessa voglia di farsi sentire: hanno affrontato la maratona di New York con la Lazio nel cuore, per l’intero tragitto, Luigi e Gioacchino, come testimonia la pezza con scritto “Libera la Lazio” che hanno esibito all’arrivo.

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Compare uno striscione con scritto “Libera la Lazio” alla maratona di New York

Gioacchino ha voluto regalare a suo cugino Luigi, che pur costretto in carrozzina non ha voluto rinunciare all’appuntamento podistico, l’emozione di vivere una delle maratone più famose del mondo e comunicare l’amore per la sua squadra. Questo è il motivo per il quale i due hanno corso con la scritta e l’hanno sfoggiata al termine della corsa, grazie anche alla collaborazione del Lazio Club New York City, che ha sostenuto la loro impresa. Il video è di Brigata Lazio.

42 km con la Lazio nel cuore, fino al traguardo di New York! 🗽🦅



Luigi e Gioacchino hanno affrontato insieme la Maratona di New York, 42,195 km di fatica, emozioni e soddisfazioni.



Gioacchino ha voluto regalare al cugino Luigi, in carrozzina, l’emozione di vivere una delle… pic.twitter.com/mXxMI5Zzh6 — Brigata Lazio (@BrigataLazio) November 2, 2026

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