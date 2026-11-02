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“Libera la Lazio”: il manifesto alla maratona di New York
42 km di corsa e la stessa voglia di farsi sentire: hanno affrontato la maratona di New York con la Lazio nel cuore, per l’intero tragitto, Luigi e Gioacchino, come testimonia la pezza con scritto “Libera la Lazio” che hanno esibito all’arrivo.
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Compare uno striscione con scritto “Libera la Lazio” alla maratona di New York
Gioacchino ha voluto regalare a suo cugino Luigi, che pur costretto in carrozzina non ha voluto rinunciare all’appuntamento podistico, l’emozione di vivere una delle maratone più famose del mondo e comunicare l’amore per la sua squadra. Questo è il motivo per il quale i due hanno corso con la scritta e l’hanno sfoggiata al termine della corsa, grazie anche alla collaborazione del Lazio Club New York City, che ha sostenuto la loro impresa. Il video è di Brigata Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
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|17
|10
|8
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|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
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|13
|10
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|10
|13
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|9
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|9
|9
|15
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|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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