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“Libera la Lazio”: il manifesto alla maratona di New York

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1 ora ago

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Libera la lazio maratona di New York

42 km di corsa e la stessa voglia di farsi sentire: hanno affrontato la maratona di New York con la Lazio nel cuore, per l’intero tragitto, Luigi e Gioacchino, come testimonia la pezza con scritto “Libera la Lazio” che hanno esibito all’arrivo.

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Compare uno striscione con scritto “Libera la Lazio” alla maratona di New York

Gioacchino ha voluto regalare a suo cugino Luigi, che pur costretto in carrozzina non ha voluto rinunciare all’appuntamento podistico, l’emozione di vivere una delle maratone più famose del mondo e comunicare l’amore per la sua squadra. Questo è il motivo per il quale i due hanno corso con la scritta e l’hanno sfoggiata al termine della corsa, grazie anche alla collaborazione del Lazio Club New York City, che ha sostenuto la loro impresa. Il video è di Brigata Lazio.

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