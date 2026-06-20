Altro nome per la trequarti: spunta il classe 2007 Liberali

Il calciomercato della Lazio è in continuo divenire, soprattutto perché a saldo zero, e per questo la società sta cercando di puntare su profili giovani e di prospettiva; l’ultimo, in ordine di tempo, è quello che porta al classe 2007 Mattia Liberali.

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Calciomercato, Lazio su Mattia Liberali: costi, formula e tutti gli aggiornamenti

La trequarti è un reparto attenzionato dalla società biancoceleste e, oltre ai nomi di Asp e Stojkovic, è spuntato anche quello del classe 2007 Mattia Liberali. Il giovane fantasista, di proprietà del Catanzaro ma con un passato nel Milan, ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B, attirando su di sé l’interesse di molti club, tra cui anche la Lazio.

La clausola del giovane talento è di 6 milioni di euro, come riferisce la Gazzetta dello Sport, una cifra quindi assolutamente alla portata per le casse del club capitolino. Prima, però, va ricordato che la Lazio dovrà per forza prima cedere, per poter acquistare.

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