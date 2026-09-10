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Ex Lazio, è ufficiale l’esonero di Litchsteiner: la nota del Basilea

Published

3 ore ago

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Bandiera della Lazio Lazionews.eu

Con un comunicato sui propri canali ufficiali, il Basilea ha comunicato l’esonero di Stephan Lichtsteiner. Esonero che arriva dopo gli ultimi due ko consecutivi nel campionato svizzero.

Leggi Anche: Orsi: “Considerate le difficoltà la Lazio è la vera sorpresa. Gattuso ha dei valori”

Il comunicato del Basilea

“Il club si vede obbligato a interrompere con effetto immediato la collaborazione con Stephan Lichtsteiner”

Lichsteiner col Basilea aveva un contratto con il 2029 come data di scadenza ed era subentrato alla guida del club lo scorso gennaio.

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