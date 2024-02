Linetty: "Possiamo affrontare tutti, dobbiamo continuare così"

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO LINETTY POST PARTITA - Al termine di Torino-Lazio 0-2, Linetty ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie A.

Torino - Lazio, le parole di Linetty a Dazn

Queste le dichiarazioni di Linetty ai microfoni di Dazn nel post partita di Torino - Lazio: “stasera non penso che dormirò. Perdere una partita così ti rimane dentro. Potevamo chiuderla nel primo tempo ma poi abbiamo preso gol e lì non siamo riusciti a reagire. Solo il gol ci è mancato. Oggi è girato male. Abbiamo perso oggi ma non credo si sia chiusa la possibilità di qualificazione. Io in questo Torino sto bene, mi trovo bene abbiamo la squadra giusta e dobbiamo continuare così."

Torino - Lazio, le parole di Linetty a Sky

"Abbiamo creato tanto e purtroppo non siamo riusciti, abbiamo perso 0-2."

Sull'umore

"Non potevamo credere di star perdendo la partita, non facevamo tirare in porta, hanno tirato quattro volte e due gol. Ha girato male."

Cosa si può prendere da una prestazione di questo tipo?

"Penso che possiamo affrontare tutti, quando siamo tosti e giochiamo così è difficile giocare contro di noi."

Cosa vi preoccupa di più?

"Abbiamo aiutato i compagni ed abbiamo lo spirito giusto, dobbiamo continuare così."

Vi siete domandati perchè segnate poco?

"Creiamo tanto, non so cosa dire... In campo ho la sensazione che siamo giusti, siamo tosti e poi prendiamo due gol così."