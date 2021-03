Tempo di lettura: < 1 minuto

INGHILTERRA STADI RIAPERTURA – L’Inghilterra, dopo più di un anno di chiusura, pensa alla riapertura degli stadi. In programma ci sono le due semifinali della Coppa d’Inghilterra, in programma a metà aprile a Wembley. Per il governo britannico questo sarà un test decisivo per capire l’effettivo livello di contagio da Covid-19 con la riapertura degli impianti portivi. Sabato 17 aprile si disputa la prima semifinale, fra Chelsea e Manchester City e il giorno successo la seconda tra Leicester e Southampton.

La situazione

Come riporta il Daily Mail non è ancora stato stabilito il numero degli spettatori ammessi negli impianti sportivi, ma si presuppone che ci sia una una parziale riapertura. In questo senso anche la stessa finale di FA Cup, in programma a maggio prenderà parte a questo progetto. Con buone probabilità, proprio in questi eventi potrà essere testato l’utilizzo del passaporto vaccinale, o quantomeno di una app in grado di stabilire il tifoso sia stato vaccinato o sottoposto a tampone negativo nelle 48 ore precedenti l’evento che seguirà di persona.

