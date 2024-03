L'inizio di una nuova era, quando Tudor siederà sulla panchina della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

TUDOR LAZIO- Dopo una settimana molto movimentata, la Lazio sta cercando di ritrovare la quadra scegliendo Igor Tudor come nuovo allenatore dei biancocelesti.

Quale sarà il giorno di Igor Tudor?

É il giorno di Frosinone Lazio e la squadra biancoceleste è sotto la guida di Giovanni Martusciello, l'unico dello staff di Sarri a non aver dato le dimissioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, Martuscello dopo la partita dovrebbe essere sollevato ad interim per poi essere valutato nelle ore successive per un altro incarico. Il giorno di Igor Tudor sarà invece Lunedì, giorno in cui approderà a Formello ufficialmente dopo la visita di Giovedì. Il suo primo allenamento sarà invece Martedì dati i due giorni di riposo che avrà la squadra.L'esordio sarà tostissimo, il 30 Marzo contro la Juventus. Un nuovo profilo quello di Tudor per voltare definitivamente pagina e dimenticare una volta per tutte queste settimane complicatissime.