LIPPI SERIE A – L’allenatore campione del Mondo nel 2006, Marcello Lippi, ha ribadito un concetto che ripete ormai da diverse settimane: “La Lazio è da scudetto“. In un’intervista rilasciata a “La Politica nel Pallone” (Gr Parlamento), l’ex ct si è espresso con queste parole.

Marcello Lippi sulla lotta scudetto

“C’è ancora la possibilità di lottare per questo obiettivo così importante. La Juve, a parere mio, non ha avuto l’approccio mentale giusto a Napoli, forse perché ha visto Inter e Lazio pareggiare prima e pensare che, considerando il momento non brillantissimo del Napoli, avrebbe risolto la partita con i suoi campioni”.

