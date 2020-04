Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCELLO LIPPI LAZIO JUVE – Prima della sospensione del campionato di Serie A, la Lazio stava lottando per il primo posto in classifica contro la Juventus. Questo secondo Lippi potrebbe durare anche in futuro.

Le parole di Lippi

“Chi può contrastare la Juventus nei prossimi anni? Penso Inter e Lazio, le attuali due che a parer mio hanno del potenziale. Le squadre attuali, insomma. Sul campionato? Bisogna giocare a tutti i costi. I campionati vanno ultimati, non si possono cancellare sei-sette mesi di risultati. Giusto ricominciare in sicurezza ma servirà unità d’intenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.