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Una lunga lista di esuberi: ecco chi può rimanere a Formello
Tanti calciatori torneranno a Formello dopo i prestiti dell’ultimo anno, ma a parte Mandas e Mussolini, difficilmente troveranno posto nella Lazio di Gattuso: la lista di esuberi della rosa biancoceleste.
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La lista degli esuberi della Lazio: poche possibilità di vederli in campo con Gattuso.
Vedremo un viavai importante a Formello nei prossimi giorni, con tanti calciatori che saranno solo di passaggio nel quartier generale della Lazio. Mohamed Fares tornerà nella Capitale dopo l’ennesimo prestito, stavolta alla Forte Virtus negli Emirati Arabi. Per l’ex Spal questo è l’ultimo anno di contratto con il club biancoceleste.
Il Corriere dello Sport, tuttavia, riporta anche tutti gli altri nomi dei giocatori che dovrebbero trovare un’altra sistemazione nel corso del calciomercato estivo: Gabriele Artistico Filipe Bordon, Alessandro Milani, Leonardo Di Tommaso, Davide Renzetti e Pietro Pinelli. Nessuno di loro può cullare speranze di rimanere alla Lazio.
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