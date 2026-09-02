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Lazio, ufficiale la lista per la Serie A
Con la chiusura del calciomercato è arrivata puntuale la lista dei calciatori della Lazio che prenderanno parte alla Serie A 2026/2027: questi saranno gli uomini a disposizione di mister Gennaro Gattuso per il campionato. Tra gli assenti figurano Patric e Luca Pellegrini.
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La lista per la Serie A della Lazio
- 5 Doekhi
- 6 Rovella
- 7 Dele-Bashiru
- 8 Galassi
- 9 Pinamonti
- 10 Zaccagni
- 11 Isaksen
- 14 Noslin
- 15 Floriani M.
- 16 Frattesi
- 17 Tavares
- 21 Belahyane
- 22 Cancellieri
- 23 Pedraza
- 24 Taylor
- 25 Provstgaard
- 28 Przyborek
- 29 Lazzari
- 32 Cataldi
- 33 R. Bordon
- 35 Mandas
- 37 Šutalo
- 40 Motta
- 47 Renzetti
- 55 Furlanetto
- 63 Serra
- 71 Farcomeni
- 76 F. Bordon
- 77 Marusic
- 80 Gudmundsson
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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