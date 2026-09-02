Lazio, ufficiale la lista per la Serie A

Con la chiusura del calciomercato è arrivata puntuale la lista dei calciatori della Lazio che prenderanno parte alla Serie A 2026/2027: questi saranno gli uomini a disposizione di mister Gennaro Gattuso per il campionato. Tra gli assenti figurano Patric e Luca Pellegrini.

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La lista per la Serie A della Lazio

5 Doekhi

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Galassi

9 Pinamonti

10 Zaccagni

11 Isaksen

14 Noslin

15 Floriani M.

16 Frattesi

17 Tavares

21 Belahyane

22 Cancellieri

23 Pedraza

24 Taylor

25 Provstgaard

28 Przyborek

29 Lazzari

32 Cataldi

33 R. Bordon

35 Mandas

37 Šutalo

40 Motta

47 Renzetti

55 Furlanetto

63 Serra

71 Farcomeni

76 F. Bordon

77 Marusic

80 Gudmundsson

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