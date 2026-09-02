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Lazio, ufficiale la lista per la Serie A

Published

2 ore ago

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Lista Lazio Serie A 2026 2027

Con la chiusura del calciomercato è arrivata puntuale la lista dei calciatori della Lazio che prenderanno parte alla Serie A 2026/2027: questi saranno gli uomini a disposizione di mister Gennaro Gattuso per il campionato. Tra gli assenti figurano Patric e Luca Pellegrini.

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La lista per la Serie A della Lazio

  • 5 Doekhi
  • 6 Rovella
  • 7 Dele-Bashiru
  • 8 Galassi
  • 9 Pinamonti
  • 10 Zaccagni
  • 11 Isaksen
  • 14 Noslin
  • 15 Floriani M.
  • 16 Frattesi
  • 17 Tavares
  • 21 Belahyane
  • 22 Cancellieri
  • 23 Pedraza
  • 24 Taylor
  • 25 Provstgaard
  • 28 Przyborek
  • 29 Lazzari
  • 32 Cataldi
  • 33 R. Bordon
  • 35 Mandas
  • 37 Šutalo
  • 40 Motta
  • 47 Renzetti
  • 55 Furlanetto
  • 63 Serra
  • 71 Farcomeni
  • 76 F. Bordon
  • 77 Marusic 
  • 80 Gudmundsson

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
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Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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