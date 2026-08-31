Lazio-Genoa, scintille in conferenza, De Rossi attacca un giornalista: “Sei un poveraccio”(VIDEO)

Finale decisamente movimentato nella conferenza stampa di Daniele De Rossi dopo la sconfitta per 1-0 del Genoa contro la Lazio. Al termine della gara, infatti, è andato in scena un acceso battibecco tra l’allenatore rossoblù e il giornalista Augusto Sciscione.

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Lite fra un giornalista e De Rossi nella conferenza stampa di Lazio Genoa

Tutto è nato da un episodio avvenuto nei minuti finali della partita. Mandas aveva volontariamente messo il pallone fuori per permettere ai soccorsi di intervenire dopo un problema accusato da Ostigard. Alla ripresa del gioco, però, il Genoa non aveva restituito il pallone alla Lazio, dando vita a qualche protesta in campo. Sciscione ha quindi deciso di affrontare l’argomento in conferenza, rivolgendosi direttamente a De Rossi con una domanda dai toni provocatori: “Volevo chiederle se lei quando parla di valori questi discorsi valgono solo per noi giornalisti o li fa anche ai suoi giocatori? Perché non mi sembra che abbiano recepito questa cosa”.

Una domanda che ha immediatamente fatto scattare la reazione dell’allenatore del Genoa che ha risposto con frasi come “ossessionato da me e dalla Roma” “non sei un giornalista” e “Sei un poveraccio”.

AUGUSTO SCISCIONE VS DANIELE DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA POST PARTITA



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