NAZIONALE ITALIA – Non c’è due senza tre. Dopo il 2-0 rifilato all’Irlanda del Nord e alla Bulgaria, l’Italia si è ripetuta anche questa sera contro la Lituania. Il match, andato in scena a Vilnius, ha visto la squadra del CT Mancini vincere ancora una volta a reti inviolate. È accaduto tutto nel secondo tempo: Sensi l’ha sbloccata al 47′ con un tiro dalla distanza e Ciro l’ha chiusa al 94′ su rigore. Tante le occasioni per il partenopeo, che si è trovato quattro volte davanti al portiere prima di andare in gol. Dopo essere riuscito a siglare la rete dello 0-2, infatti, il bomber biancoceleste più che esultare, si è scusato con i compagni per le tante occasioni mancate.

Lituania-Italia, le probabili formazioni e il tabellino

LITUANIA (4-3-3): Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas. All. Urbonas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancini.

ARBITRO: Raczkowski (Pol).

Assistenti: Siejka e Wojcik (Pol).

IV uomo: Jakubik (Pol).

MARCATORI: 47′ Sensi, 90’+4 Immobile

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Lituania e Italia si gioca all’Lff Stadionas di Vilnius alle 20.45 e sarà trasmessa da Rai1, in streaming gratuito sul servizio RaiPlay.

